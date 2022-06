Linea verde, usato sicuro o suggestione: le tre opzioni della Fiorentina per l’attacco del futuro

Uno dei temi che maggiormente stanno a cuore a Vincenzo Italiano per la prossima stagione è quello che riguarda l’attacco della Fiorentina. La conferma di Piatek, ad oggi, rimane in dubbio e la partecipazione alla Conference League impone delle riflessioni. Per la punta esistono diverse opzioni: linea verde, usato sicuro e suggestione.

Il nome sul quale la Fiorentina ha sondato il terreno è quello di Andrea Pinamonti, classe ’99 autore di tredici gol nell’ultimo campionato giocato con la maglia dell’Empoli. Di proprietà dell’Inter, è valutato non meno di venti milioni di euro: i nerazzurri, però, hanno esigenza di monetizzare e potrebbero accontentarsi anche di una cifra attorno ai quindici.

L’usato sicuro sarebbe invece rappresentato da calciatori come Joao Pedro e Djuric, che farebbero da chioccia a Cabral. Esiste anche l’angolo del sogno, che in questo caso porta ai nomi di Cavani e Suarez: nonostante le smentite, secondo il Corriere dello Sport-Stadio la Fiorentina continua a monitorare le loro situazioni.