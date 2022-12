Linea verde viola: Italiano studia e i giovani rispondono presente

Anche contro l’Arezzo il modulo della Fiorentina non è cambiato rispetto a quello utilizzato dalla squadra viola nelle ultime apparizioni in Serie A così come in Europa: ancora 4-2-3-1, ormai un modulo collaudato e a lungo studiato da Italiano, nel quale sembrano ritrovarsi bene anche i giovani viola.

Nella prima amichevole invernale, infatti, ampio spazio alla linea verde viola, con Bianco e Distefano (i due che hanno già trovato l’esordio in Prima Squadra) presenti. Dall’inizio, insieme al centrocampista viola, anche Amatucci e Kayode, mentre da subentrati si sono fatti vedere anche Favasuli e Biagetti, autore del poker viola.

Una linea verde che cresce pian piano e che potrebbe essere una risorsa importante per questa Fiorentina. La società vuole promuovere il Made in Firenze. L’occasione è più ghiotta che mai. Lo scrive il Tirreno.