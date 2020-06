L’inesorabile discesa di Mario Gomez: la sua prossima avventura calcistica sarà in Giappone

Mario Gomez non prolungherà il contratto che lo lega allo Stoccarda fino al 30 giugno. Da luglio quindi l’ormai ex bomber tedesco e ex attaccante della Fiorentina sarà svincolato. Secondo quanto riporta il quotidiano tedesco Stuttgarter Nachrichten, Gomez avrebbe già l’accordo con il Vissel Kobe, squadra giapponese che milita nel massimo campionato nipponico. Allo Stoccarda il giocatore in 18 mesi ha segnato 6 reti, collezionando 21 presenze.

