L’infelice trend di Zurkowski prosegue anche agli ottavi, nel match proibitivo della Polonia

Dopo i primi due ottavi di finale andati in scena ieri, oggi è il turno di altre due gare: apre Francia-Polonia, con un pronostico piuttosto segnato a favore dei transalpini. Al di là però delle previsioni, niente da fare ancora per Szymon Zurkowski, che non trova spazio neanche oggi nel centrocampo di Michniewicz. Per lui finora una kermesse vissuta solo dalla panchina, di fatto ciò che gli succede anche a Firenze, dove a gennaio è atteso qualche movimento sul mercato.

Here are your starting XIs for #FRA and #POL Let’s get some score predictions ⬇️#FIFAWorldCup | #Qatar2022 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 4, 2022