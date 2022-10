L'”influencer”-interista che la sa lunga: “Da fiorentino vi assicuro che quella dell’episodio in Maratona è Firenze al 100%”

Vita dura quella dei fuori sede del tifo, a distanza costante dalla propria squadra, costretti a gioire tuttalpiù con pochi ‘fortunati’ dei risultati del club e il più delle volte in solitudine o (in caso di frequentazione di settori altrui) in silenzio. E c’è perfino chi oltre alla squadra di calcio, rinnega perfino la propria città, come questo utente Twitter interista, una sorta di ‘influencer’ del mondo nerazzurro: identità e immagine rigorosamente nascoste dietro nick name “Kataklinsmann” e foto dell’ex attaccante nerazurro Jurgen Klinsmann, perché assumersi la responsabilità delle proprie idee al giorno d’oggi non va di moda.

Ebbene, Kataklinsmann, che si dice insomma fiorentino, nel denunciare il non giustificabile gesto del tifoso viola in Maratona, sabato sera, fa anche un’analisi sociale profonda e assicura: “Da fiorentino, più volte frequentatore della maratona, vi assicuro invece che questa è Firenze al 100%”, in risposta a un tweet che invitava a non generalizzare sul tifo viola. Una vita infelice evidentemente, già lontana dalla sua squadra del cuore e per di più in una città così ostile e violenta nella sua totalità: non resta che esprimere solidarietà al malcapitato.