L’infortunio di Arnautovic costringe il Bologna a tornare sul mercato. Occhi anche in casa Fiorentina

L’infortunio accusato da Marko Arnautovic è un bel problema in casa Bologna, vista la mancanza di alternative valide. L’austriaco dovrebbe tornare disponibile ad inizio del 2022, ma nonostante questo il club rossoblù vorrebbe puntellare il reparto offensivo con un rinforzo nel mercato invernale.

Come si legge sulle pagine de Il Resto del Carlino, tra i vari nomi nel mirino del Bologna c’è anche Christian Kouame. L’attaccante della Fiorentina, oggi in prestito all’Anderlecht, in passato è già stato trattato dal club felsineo. Nei prossimi giorni i suoi procuratori parleranno con l’Anderlecht per capire a quali condizioni i belgi possano farlo rientrare alla Fiorentina dal prestito, per trattarlo sul mercato italiano dopo i 5 gol segnati in 13 gare in questo inizio di stagione.