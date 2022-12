L’infortunio di un ex Fiorentina potrebbe scatenare il valzer dei portieri: coinvolti anche Gollini e Cragno?

In casa Fiorentina tiene banco da settimana la questione portiere, con un Gollini al di sotto delle aspettative e proiettato verso un futuro incerto. Così come quello di un altro portiere, peraltro ex viola, come Luigi Sepe. Il numero uno della Salernitana ha giocato titolare nella prima parte di stagione, ma il suo infortunio ha sollevato diverse voci in merito all’arrivo di un sostituto.

Tra questi – riporta TMW – per l’appunto lo stesso Gollini, la cui partenza a gennaio non è per niente da escludere. Ma anche Alessio Cragno, che invece è stato accostato alla Fiorentina proprio in caso di addio anticipato dell’ex Atalanta. Insomma, a gennaio potrebbe nascere un vero e proprio valzer di portieri con una sola certezza: la Fiorentina non cercherà un nuovo titolare, perché quel posto spetta senza discussioni a Terracciano.