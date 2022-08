L’input di mercato della Fiorentina. E c’è un rebus che deve essere ancora risolto dalla dirigenza

Sfoltire la rosa. Sul mercato, l’input dei prossimi giorni è questo in casa Fiorentina.

Situazione Milenkovic a parte, Pradè e Barone, dopo aver ceduto Pulgar e Rasmussen, sono al lavoro per piazzare altri calciatori non funzionali al progetto tecnico di Italiano.

E la lista è piuttosto lunga, perché si va dal portiere Dragowski, ai difensori Ranieri, Ferrarini, Nastasic per arrivare a Benassi e, forse, anche all’attaccante Kouame, che è duttile, ma che ha mercato.

In più c’è un rebus che ancora deve essere risolto: Zurkowski. Cosa fare col polacco? E’ questa una domanda che ritorna in un momento in cui la Fiorentina fa fatica a trovare una mezzala che possa fare bene due fasi in campo, ovviamente a prezzi che siano compatibili con il bilancio del club.