L’Inter asfalta il Cagliari e vola (per la prima volta in stagione) da sola in vetta Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si conclude qui questa domenica di Serie A. A San Siro si è appena conclusa Inter-Cagliari, con i nerazzurri che hanno battuto la squadra sarda per 4-0. Ad aprire le danze Lautaro Martinez che al 29esimo buca per la prima volta Cragno. Il portiere fiorentino poi nega la seconda gioia all’attaccante nerazzurro parandogli il penalty poco prima di rientrare negli spogliatoi per l’intervallo. L’Inter poi dilaga e va a segno con Sanchez, Calhanoglu e ancora Lautaro Martinez. Nonostante i quattro gol subiti da sottolineare una grandissima prova di Alessio Cragno.

Con questi tre punti l’Inter si porta da sola in cima alla classifica di Serie A, sfruttando la sconfitta del Napoli e il pareggio del Milan.

L’attuale classifica di Serie A: Inter 40, Milan 39, Atalanta 37, Napoli 36, Fiorentina 30, Juventus 28, Empoli 26, Roma, Lazio 25, Bologna 24, Verona, Sassuolo 23, Torino 22, Sampdoria 18, Udinese 17, Venezia 16, Spezia 12, Genoa, Cagliari 10, Salernitana 8.