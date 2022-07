L’Inter aspetta il PSG per Skriniar e intanto blocca Milenkovic. I sostituti…

Il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic è uno degli uomini al centro del calciomercato italiano. Molte big della Serie A sono interessate al serbo, ma una squadra è nettamente in vantaggio sulle altre concorrenti. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’Inter attende il rilancio definitivo del Paris-Saint Germain per Milan Skriniar, il cui cartellino si aggira intorno ai 70 milioni di €. L’affondo dei francesi è previsto entro massimo una settimana. Da quel momento in poi, i nerazzurri vireranno su due difensori: prima di tutti, proprio Milenkovic, che è già di fatto bloccato, e poi Bremer.

La società viola, a quel punto, dovrà trovare un difensore centrale che avrà il compito di sostituire il classe 1997. Sempre secondo il quotidiano, la lista comprende i nomi di Simon Kjaer, Marlon, Francesco Acerbi e Marcos Senesi. Gli ultimi due, tuttavia, sembrano piuttosto improbabili, dato che il loro piede preferito è il sinistro e Pradè, nella conferenza stampa di ieri, ha escluso l’arrivo di un mancino come sostituto di Milenkovic.