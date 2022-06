L’Inter aspetta Skriniar per puntare Milenkovic, ma è solo questione di tempo: la Fiorentina dovrà salutare il difensore serbo

Con il ritorno di Lukaku l’Inter non ha più scuse: ora, prima di comprare, deve assolutamente vendere. Ecco perché in casa nerazzurra – sottolinea il Corriere dello Sport – è di vitale importanza la questione Skriniar, ormai indirizzato vero il PSG ma non ancora in maniera definitiva. I francesi devono risolvere il discorso allenatore e la grana Neymar, nonché alzare la loro offerta perché 60 milioni ad oggi non bastano.

Il tutto riguarda di riflesso anche la Fiorentina, visto che l’Inter utilizzerebbe i soldi di Skriniar per prendere Bremer e Milenkovic. Per il difensore serbo le pretendenti aumentano giorno dopo giorno, ma la destinazione milanese è di suo gradimento e quindi ancora in cima alla lista. In ogni caso, Milenkovic è in uscita e la Fiorentina dovrà fare i conti con questa situazione: un altro rinnovo annuale, ad oggi, non è un ipotesi contemplata.