L’Inter batte il Lecce di Corvino al fotofinish. Il Torino vince a Monza. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Sono da poco terminati i due anticipi serali di questa prima giornata di Serie A, Monza-Torino e Lecce-Inter. Allo U-Power Stadium, il Torino batte il debuttante Monza per 1-2, con reti di Miranchuk, in gol all’esordio, Sanabria e Dany Mota allo scadere per i brianzoli. Al Via del Mare di Lecce, l’Inter è andata in vantaggio dopo appena 1 minuto con Lukaku, subito decisivo. I padroni di casa la raddrizzano a inizio ripresa con Ceesay. I nerazzurri strappano i tre punti sulla linea del traguardo con Dumfries.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Atalanta 3, Inter 3, Milan 3, Torino 3, Bologna, Cremonese, Empoli, Fiorentina, Verona, Juventus, Lazio, Lecce, Monza, Napoli, Roma, Salernitana, Sassuolo, Spezia, Sampdoria, Udinese 0.