L’Inter castiga l’Atalanta di Gasperini e conquista il secondo posto. Altra batosta per la Juventus. Guarda la nuova CLASSIFICA di Serie A

Si sono appena conclusi gli anticipi dell’ultima giornata di Serie A. L’Inter di Conte si aggiudica il secondo posto vincendo 2-0 a Bergamo contro l’Atalanta di Gasperini. La Juventus capolista incassa un’altra sconfitta per 3-1 contro la Roma che sale così a quota 70 confermando il quarto posto. Vince anche il Milan contro il Cagliari per 3-0 e il Napoli per 3-1 contro la Lazio. Per i biancocelesti segna Immobile che eguaglia il record di gol in Serie A di Higuain.

Questa la nuova CLASSIFICA di Serie A: Juventus 83, Inter 81, Atalanta 78, Lazio 78, Roma 70, Milan 66, Napoli 62, Sassuolo 51, Verona 49, Fiorentina, Bologna e Parma 46, Cagliari 45, Udinese e Sampdoria 41, Torino 39, Genoa 36, Lecce 35, Brescia 25, Spal 20.