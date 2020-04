L’Inter chiama la Fiorentina: Nainggolan in viola, si può

Su La Nazione di oggi, largo spazio viene dato al calciomercato. In particolare si legge dell’apertura con l’Inter di una strada che potrebbe portare all’approdo alla Fiorentina del centrocampista Radja Nainggolan.

Il prestito al Cagliari si concluderà senza riscatto per il belga, perché i sardi non vogliono spendere 20 milioni di euro per il suo cartellino. Ecco allora che si è aperta la possibilità di poterlo cedere ai gigliati in prestito oneroso più obbligo di riscatto.

Tra l’altro la Fiorentina aveva provato a prendere il giocatore l’estate scorsa, ma Nainggolan preferì andare a Cagliari per stare vicino alla moglie (com’è noto sta lottando contro il cancro) e alla sua famiglia.