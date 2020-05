L’Inter, Chiesa e un ventaglio ampio di contropartite per provare ad arrivare al gioiello viola. Tutti i nomi

Tuttosport in edicola stamani ha il punto su quella che potrebbe essere una trattativa tra l’Inter e la Fiorentina per Federico Chiesa. Sono diversi i giocatori che l’Inter potrebbe offrire sul piatto a Commisso: da Dalbert, attualmente in prestito alla Fiorentina (senza diritto di riscatto), a Nainggolan se il Cagliari, come sembra, non riuscirà a riportarlo in Sardegna. L’Inter però potrebbe offrire anche Gagliardini e giovani con ingaggi alla portata dei viola, alcuni Primavera o Pinamonti e Vanheusden, rispettivamente di proprietà di Genoa e Standard Liegi, ma entrambi destinati a tornare a Milano in virtù dei gentlemen’s agreement trovati fra le società al momento delle cessioni la scorsa estate. In soldoni, Marotta per arrivare alla valutazione di circa 60 milioni che la Fiorentina fa di Chiesa, potrebbe mettere sul piatto 30 milioni e un paio di contropartite (Dalbert, per esempio, a bilancio avrà un peso di 12 milioni a fine annata, Nainggolan 19.5). In alternativa, visto che Commisso ha sempre fatto capire di preferire soldi a giocatori, l’offerta potrebbe essere alzata a 40-45 milioni più una contropartita.