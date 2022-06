L’Inter considera troppo alta la richiesta della Fiorentina per Milenkovic: possibile l’inserimento di una contropartita

Uno dei giocatori che potrebbe lasciare la Fiorentina nel corso del mercato estivo è Nikola Milenkovic. In scadenza di contratto nel 2023, il difensore è finito nel mirino dell’Inter che lo vedrebbe come sostituto ideale nel caso in cui vada in porto la cessione di Milan Skriniar al Paris Saint-Germain.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la società nerazzurra riterrebbe però troppo alta la richiesta del club di Rocco Commisso per il serbo, pari a quindici milioni di euro, vista la scadenza tra dodici mesi. Per abbassare la cifra chiesta dalla Fiorentina, l’Inter potrebbe quindi decidere di inserire una contropartita nell’operazione. In tal senso, il nome in pole position sarebbe quello di Stefano Sensi.