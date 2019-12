L’Inter continua a pretendere la cifra estiva per Politano… ma dopo due partite appena da titolare

Obiettivo della Fiorentina tra fine mercato estivo e forse anche per la sessione invernale, Matteo Politano certamente non è nelle grazie di Conte, che ormai gli preferisce perfino il 2002 Esposito. Per l’ex Sassuolo, sbocciato proprio con Iachini, appena due partite da titolare in stagione finora eppure l’Inter continua a sparare altissimo per lui, intendendo effettuare una plusvalenza col suo cartellino. Politano era andato bene nella passata stagione, segnando anche a Firenze tra l’altro, ma ora il suo destino sembra doversi separare dai nerazzurri, almeno in prestito: la Fiorentina era arrivata a proporre sui 25-30 milioni in estate, gli stessi che l’Inter pretende anche oggi. Una cifra che difficilmente la società viola, in lizza insieme anche all’Atalanta per l’esterno romano, riproporrà dopo questi sei mesi.