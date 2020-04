L’Inter continua a sognare Chiesa e ha due contropartite per convincere la Fiorentina

Che Federico Chiesa rientri nei sogni dell’Inter non è un mistero ovviamente, così come la vicinanza del talento al rinnovo del contratto con la Fiorentina. Quel che ne sarà dopo non si sa e il freno al calcio sicuramente ha rallentato i tempi di evoluzione. I nerazzurri però continuano a pensarci e a studiare il possibile affare, secondo Sportmediaset inserendo due contropartite, o una e mezzo se vogliamo. Perché i due calciatori in questione sarebbero Dalbert, già viola ma solo in prestito, e Radja Nainggolan, già cercato e vicinissimo l’estate scorsa alla maglia viola. Con questi, l’Inter vorrebbe far scendere di molto il prezzo: sul piatto ci sarebbero i 12 milioni risparmiati dal mancato riscatto di Moses, con aggiunta di altri 10 milioni, oltre ai suddetti calciatori. La questione però è ampiamente nelle mani di Commisso e dello stesso Chiesa e con il coltello dalla parte del manico la società gigliata non si farà certo rifilare la prima contropartita che capita.