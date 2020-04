L’Inter costretta ad alzare bandiera bianca per Castrovilli

Il centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli, è stato a lungo in cima ai pensieri di molte squadre, a cominciare dall’Inter. La società nerazzurra però è stata costretta ad alzare bandiera bianca davanti alla posizione netta dei viola. L’ex Bari non si tocca e sarà uno dei punti fermi della compagine viola per la prossima stagione.

Sul Corriere dello Sport di oggi si legge che la società nerazzurra, stanti questi fatti, si è già messa a ricercare alternative. E non poteva che essere così. D’altronde la Fiorentina ha tutta l’intenzione di andare avanti e non certo tornare indietro cedendo i suoi pezzi migliori.