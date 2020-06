L’Inter e quell’offerta per Kumbulla che piace tanto al Verona. Fiorentina sempre più lontana dal difensore

Passano i giorni, e Marash Kumbulla si allontana sempre di più dalla Fiorentina. Salvo operazioni segrete, infatti, il giocatore del Verona e il suo entourage stanno avendo contatti più che altro con Inter e Juventus. In particolare, secondo Sky Sport, sono i nerazzurri a essere in vantaggio con tanto di cifre e metodologie già stabilite. Kumbulla verrebbe acquistato per 28 milioni più 7 di bonus, ma rimarrebbe a Verona ancora un anno. Difficile per la Fiorentina controbattere quest’offerta, considerando anche che i viola avrebbero bisogno subito del giocatore. Aumenta credibilità dunque l’ipotesi della permanenza di Pezzella, che permetterebbe a Pradè di non dover andare alla ricerca di un altro centrale difensivo, concentrandosi su altri ruoli più bisognosi.

