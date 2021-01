L’Inter esagera contro il Crotone grazie ad un super Lautaro Martinez e torna al primo posto Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Nell’anticipo di oggi delle ore 12:30, prima gara di Serie A del 2021, l’Inter vince dilagando sul Crotone per 6-2. Vanno in vantaggio gli ospiti a San Siro con il gol di Zanellato al 12′, ma al 20′ i padroni di casa pareggiano con il gol di Lautaro Martinez. Un autogol di Marrone al 31′ riporta i nerazzurri in vantaggio, ma i calabresi riagguantano il pareggio al 36′ con un rigore finalizzato da Golemic. La squadra di Conte si scatena però nella ripresa con il secondo gol di Lautaro Martinez al 57′, quello di Lukaku al 64′ e un altro ancora di Lautaro al 78′ per la sua personale tripletta. All’87’ mette la ciliegina sulla torta Hakimi con il gol del definitivo 6-2. Con questo risultato l’Inter si porta momentaneamente in testa alla classifica a 36 punti, mentre il Crotone per il momento resta penultimo a quota 9.

La nuova classifica: Inter 36, Milan 34, Roma 27, Sassuolo 26, Napoli 25, Juventus 24, Atalanta 22, Lazio 21, Hellas Verona 20, Benevento 18, Sampdoria 17, Udinese, Bologna 15, Fiorentina, Cagliari 14, Parma 12, Spezia 11, Genoa 10, Crotone 9, Torino 8.