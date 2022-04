L’Inter espugna lo Stadium con un rigore super discusso e ripetuto e per Vlahovic un’altra notte a secco. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Tanta intensità, tante botte e un solo gol, su rigore, per decidere Juventus-Inter: l’ha decisa Calhanoglu nel recupero del primo tempo. Una dinamica assurda, con il Var a segnalare il fallo di Morata su Dumfries, poi la prima battuta del turco ribattuta da Szczesny e sulla rigiocata un doppio rimpallo con autogol di tacco di Danilo. Irrati annulla per un presunto fallo di Cahlanoglu ma poi il Var lo corregge e lo invita a far ripetere: la seconda battuta va a segno e decide la partita.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli, Milan 66, Inter* 63, Juventus 59, Roma 54, Lazio 52, Atalanta* 51, Fiorentina* 50, Sassuolo 43, Verona 42, Torino* 38, Udinese**, Bologna*, Empoli 33, Spezia 32, Sampdoria 29, Cagliari 25, Venezia*, Genoa 22, Salernitana* 16.

*Una partita in meno