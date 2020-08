L’Inter fa il prezzo per un giocatore seguito anche dalla Fiorentina

Tonali ma non solo. Il centrocampo dell’Inter è pronto a subire una vera e propria rivoluzione. Tra i nomi papabili per l’addio c’è anche quello di Roberto Gagliardini, che Fiorentina e Torino hanno seguito negli scorsi mesi. L’ex centrocampista dell’Atalanta è riuscito a trovare spazio grazie ai tanti infortuni capitati ai nerazzurri nel finale di stagione, ma è difficile che riesca a trovare un posto da titolare per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da calciomercato.it la sua valutazione di mercato si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di euro e l’Inter sarebbe pronta ad ascoltare le offerte.

