L’Inter gonfia il suo budget grazie a Icardi ma nei piani non c’è una super offerta alla Fiorentina

La cessione ultimata di Mauro Icardi ha portato in dote all’Inter ben 50 milioni di euro (più i facili bonus da integrare), un budget che tornerà utile in sede di mercato e i nerazzurri sono tra i principali contendenti a Federico Chiesa. Secondo Calciomercato.com però, nelle intenzioni di Marotta non c’è quella di una super offerta alla Fiorentina, dato che i 60-70 milioni di euro richiesti sono giudicati troppo alti. L’idea è invece quella di concentrarsi su Tonali, sperando nel frattempo che le pretese viola si abbassino: nel frattempo la Fiorentina cercherà di portare a termine invece il rinnovo del contratto, così da mantenere tutta la forza contrattuale.

