L’Inter ritrova Lukaku e Lautaro e batte di misura la Sampdoria – Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Alle 21.45 l’Inter è scesa in campo a San Siro contro la Sampdoria per il recupero della 25esima giornata di Serie A. I nerazzurri hanno chiuso il primo tempo avanti di due gol grazie ai timbri di Lukaku e Lautaro Martinez. Nella ripresa la Samp ha accorciato con Thorsby, ma non è riuscita a pareggiare così che il risultato finale è stato di 2-1 per i ragazzi di Conte.

La CLASSIFICA di Serie A: Juventus 63, Lazio 62, Inter 57, Atalanta 51, Roma 45, Napoli 39, Verona 38, Parma, Milan 36, Bologna 34, Cagliari, Sassuolo 32, Fiorentina 30, Torino, Udinese 28, Sampdoria 26, Lecce, Genoa 25, SPAL 18, Brescia 16.