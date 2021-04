L’Inter ha creato un’autostrada per Milenkovic e il suo feeling con Pioli. Scatta il derby per il centrale della Fiorentina

Inter e Milan sono pronte ad entrare in azione per contendersi il difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic. Lo scrive stamani La Gazzetta dello Sport.

L’anno scorso i viola alzarono un muro contro tutto e tutti, valutando il cartellino del serbo 40 milioni di euro, ovvero una cifra inarrivabile.

Nel frattempo però il centrale non ha accettato di prolungare il contratto in scadenza nel 2022 e arrivare a prendere quella somma, a questo giro, è impensabile.

Da una parte c’è Pioli sulla panchina, ovvero colui che lo ha lanciato in maglia viola: il feeling è rimasto, tanto più se i rossoneri conquisteranno un posto in Champions League. Ma, si legge sempre sulla ‘rosea’, anche l’opportunità interista lo solletica. Il club nerazzurro ha scelto di separarsi a fine stagione sia da Ranocchia che da Kolarov. Così per lui si libera un’autostrada.