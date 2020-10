L’Inter in Europa non riesce a vincere: I nerazzurri non vanno oltre il pari in Ucraina

L’Inter di Antonio Conte nonostante i tanti successi in campionato in Europa non riesce proprio a vincere. Dopo il pareggio raggiunto in extremis contro il Borussia M.Gladbach, i nerazzurri non vanno oltre il pari anche a Donetsk nella seconda giornata del girone B di Champions League. La squadra di Conte sfiora il vantaggio al 17′ con una gran conclusione di Barella che si stampa sulla traversa. Al 41′ è ancora una traversa a negare il vantaggio alla squadra di Conte, stavolta con Lukaku che su punizione centra in pieno il legno. Nella ripresa nonostante i tanti tentativi dell’Inter gli ospiti non vanno oltre il pareggio a reti bianche.

