L’Inter in pressing su Milenkovic, ma la Fiorentina non farà sconti per il serbo

Secondo quanto riporta Sky Sport, l’Inter starebbe continuando a spingere sul fronte Milenkovic per la difesa, visto che il reparto difensivo dei nerazzurri potrebbe essere rivoluzionato a breve. Il difensore della Fiorentina ha un contratto in scadenza nel 2023, ma la società viola non è disposta a fare sconti per il giocatore serbo: la richiesta rimane quella di 15 milioni di euro.

Adesso rimane da capire se la società vice campione d’Italia è intenzionata ad arrivare a quella cifra per lui.