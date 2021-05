L’Inter intanto sfrutta una clausola per trattenere D’Ambrosio ma la Fiorentina non è tagliata fuori

Uomo spogliatoio e uomo di fiducia un po’ di tutti gli allenatori che si sono susseguiti in questi anni sulla panchina nerazzurra, Danilo D’Ambrosio è diventato quasi uomo simbolo alla Pinetina, tanto che l’Inter si è avvalsa di una clausola per rinnovare di un’altra stagione il suo contratto. Secondo Calciomercato.com però, il difensore classe ’88 non è certo della permanenza e la Fiorentina continua a rimanere vigile su di lui: non è la sola però, perché anche Napoli e Roma sono interessate.