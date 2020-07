L’Inter molla la presa su Federico Chiesa: il motivo

Beppe Marotta è stato chiaro: l’Inter non intende intavolare una trattativa per Federico Chiesa. In questo momento, come riporta Calciomercato.com, i nerazzurri sono decisamente freddi in merito a un possibile affare con la Fiorentina: per la fascia, infatti, è già arrivato il colpo Hakimi, pagato 40 milioni di euro. Non convince, inoltre, la valutazione che la Viola fa del laterale azzurro: Rocco Commisso continua a chiedere almeno 70 milioni.

0 0 vote Article Rating