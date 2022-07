L’Inter non molla Milenkovic: all’orizzonte c’è un nuovo duello con la Juventus

L’Inter si lecca le ferie dopo aver perso in poco più di un giorno sia Paulo Dybala che Gleison Bremer, accostati per molto tempo ai nerazzurri ma poi finiti a Roma e Juventus. A prescindere da quale sarà il futuro di Milan Skriniar, per il quale non è ancora arrivata l’offerta da settanta milioni con cui i nerazzurri lo lascerebbero partire, l’obiettivo rimane acquistare un difensore.

Secondo La Gazzetta dello Sport, i due indiziati principali sono Nikola Milenkovic e Merih Demiral. Il prezzo del serbo è di quindici milioni, ma c’è una variante in più: si rischia una nuova collisione con la Juventus, altro club interessato. Per mantenere (e stavolta conservare) il vantaggio competitivo, sono aumentati i contatti, anche di recente, con l’entoruage del serbo.