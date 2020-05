L’Inter non molla per Chiesa e rilancia: Nainggolan più un succulento conguaglio economico

Tuttosport in edicola stamani ha analizzato la situazione relativa a Federico Chiesa concentrandosi sull’interesse dell’Inter per il giova esterno viola. I bianconeri dopo aver preso Kulusevski saranno forse un po’ frenati, l’Inter invece – scrive il quotidiano – sta preparando l’offerta ragionando sul futuro di Nainggolan. Il belga difficilmente resterà a Cagliari visto l’ingaggio da 4,5 milioni annui, quindi potrebbe diventare pedina di scambio nell’affare Chiesa. Anche per la Fiorentina l’ingaggio è uno scoglio, ma Commisso tratta su cifre simili per il rinnovo di Chiesa sottolinea il quotidiano. Marotta è pronto dunque a mettere sul piatto per il 25 viola il cartellino di Nainggolan più 30-40 milioni, oltre all’eventualità di inserire anche Dalbert nell’operazione.