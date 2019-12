L’Inter offre Politano al Napoli: pronto uno scambio

Anche questo pomeriggio l’attaccante dell’Inter Matteo Politano non ha fatto parte dell’undici titolare dei nerazzurri nella sfida contro il Genoa dell’ex Thiago Motta. La scelta di Antonio Conte di preferirgli il giovane Esposito come sostituto dello squalificato Lautaro Martinez sembra un ennesimo messaggio all’ex Sassuolo: ormai è diventato la quinta scelta e la dirigenza nerazzurra sembrerebbe aperta a analizzare ogni proposta.

Nella scorsa sessione di mercato Daniele Pradè aveva fatto molto per convincere il numero 16 nerazzurro a trasferirsi a Firenze, ma l’ipotesi che si profila all’orizzonte sembra essere un’altra. Infatti, secondo quanto riportato da SkySport, la dirigenza nerazzurra avrebbe parlato con il Napoli per intavolare uno scambio alla pari: Fernando Llorente a Milano e Politano in Campania.