L’Inter passeggia sulla Roma e fa un favore alla Fiorentina: giallorossi umiliati nel primo tempo Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Pochi minuti fa si è concluso il terzo anticipo della sedicesima giornata: all’Olimpico la Roma di José Mourinho ospitava l’Inter di Simone Inzaghi. Dai primi minuti si capisce che la partita è a senso unico, e il risultato ne è una testimonianza: al novantesimo il risultato finale è 0-3 per gli ospiti.

Succede tutto nella prima frazione di gara. Nerazzurri in vantaggio al 15′ con Calhanoglu, abile a segnare direttamente da calcio d’angolo. Raddoppio immediato con l’ex di turno Dzeko, servito dal turco e bravo a non farsi ipnotizzare da Lui Patricio. A chiudere la partita ci pensa Dumfries di testa al 39′. Nella ripresa i giallorossi provano più volte a impensierire Handanovic, ma il risultato non cambia. I nerazzurri salgono a quota 37, scavalcando per il momento il Napoli. I giallorossi, alla terza sconfitta nelle ultime cinque, restano a quota 25 e danno la possibilità a Bologna e Fiorentina di tentare il sorpasso.

Ecco la classifica attuale:

Milan 38, Inter 37, Napoli 36, Atalanta 31, Roma 25, Fiorentina, Juventus e Bologna 24, Lazio 22, Verona e Empoli 20, Sassuolo 19, Torino 18, Udinese 16, Sampdoria e Venezia 15, Spezia 11, Genoa 10, Cagliari 9, Salernitana 8.