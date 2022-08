L’Inter potrebbe perdere Dumfries…e ritrovarsi Odriozola

Il Chelsea sta premendo sull’acceleratore per acquistare dall’Inter il terzino destro, Denzel Dumfries. I nerazzurri stanno trattando la sua cessione con i Blues e nel frattempo stanno anche valutando chi potrebbe sostituirlo.

E a tappare la falla, secondo Tuttosport, potrebbe essere Alvaro Odriozola, tornato a Madrid dopo la buona stagione fatta con la maglia della Fiorentina addosso.

Odriozola ha già capito che non rientra nei piani del Real e potrebbe ancora lasciare la casa madre con la formula del prestito oneroso. Tra un’estate, Inter e Real potrebbero trattare sul costo del cartellino, che non sarà altissimo visto che per il basco il contratto scadrà nel giugno 2024.