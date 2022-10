L’Inter potrebbe ritrovare un top player in vista della Fiorentina. E non solo…

Per la gara contro la Fiorentina in programma sabato, l’Inter potrebbe ritrovare il duo bomber belga Romelu Lukaku. L’attaccante è fuori da diverse settimane a causa di un problema fisico e nelle prossime ore si sottoporrà a esami medici che diranno se potrà rientrare in gruppo ed essere a disposizione contro i viola.

Nessun problema invece per Dimarco e Handanovic, il primo alle prese con crampi contro la Salernitana, il secondo con un lieve fastidio al dito. Ci saranno a Firenze. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport