L’Inter recupera Brozovic per la Fiorentina, ma un big in difesa è ad un passo dal forfait

L’Inter, prossima avversaria della Fiorentina in campionato, può sorridere per le condizioni di Marcelo Brozovic. Assente contro il Torino, trapela ottimismo per il recupero del centrocampista croato in vista della partita in programma sabato alle 18 a San Siro.

Sul versante Stefan de Vrij, però, arrivano segnali poco incoraggianti. Il difensore olandese non ha ancora superato la distrazione muscolare al soleo della gamba sinistra accusata in Champions League contro il Liverpool e secondo La Gazzetta dello Sport si rivedrà solo contro la Juventus al rientro dalla sosta. Un’assenza di non poco conto per Inzaghi, che si ritroverebbe costretto a schierare Ranocchia o D’Ambrosio.