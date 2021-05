L’Inter rifila una manita all’Udinese, che finisce la stagione a pari punti con la Fiorentina Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Da poco finito anche la stagione di Inter e Udinese, che a San Siro hanno disputato la loro ultima partita della stagione.

I campioni d’Italia nerazzurri hanno rifilato una manita ai bianconeri in una partita che non è mai stata in bilico. Nei primi 45 minuti a segno Young e Eriksen, nella ripresa invece il rigore di Lautaro e i gol di Perisic e Lukaku. Il gol della bandiera per l’Udinese l’ha segnato su rigore Pereyra. I friulani terminano la stagione a 40 punti insieme alla Fiorentina.

La nuova CLASSIFICA della Serie A: Inter 91, Atalanta 78, Napoli, Milan 76, Juventus 75, Lazio 68, Roma 61, Sassuolo 59, Sampdoria 52, Verona 44, Genoa 42, Bologna 41, Fiorentina, Udinese 40, Spezia 38, Cagliari 37, Torino 36, Benevento 32, Crotone 23, Parma 20.