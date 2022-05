L’Inter rimonta il gol di Vlahovic e castiga la Juventus nei supplementari. I nerazzurri di Inzaghi conquistano la Coppa Italia

L’Inter vince la Coppa Italia, e lo fa trionfando contro la Juventus per 4-2 nei supplementari di una finale rocambolesca. Apre le marcature al 7′ Barella con una precisa conclusione a giro. I bianconeri hanno alcune occasioni nel primo tempo, ma concretizzano al 50′ con un tiro da fuori di Alex Sandro. Due minuti dopo la squadra allenata da Allegri va in vantaggio con il gol dell’ex attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic, il quale realizza il 2-1 raccogliendo l’assist in profondità da Dybala.

All’80’ l’Inter riagguanta il pari con Calhanoglu finalizzando con un tiro all’incrocio il calcio di rigore concesso per un fallo di de Ligt su Lautaro Martinez. Nei supplementari al ’99 i nerazzurri si riportano in vantaggio con il penalty concretizzato stavolta da Perisic dopo un altro fallo di de Ligt su de Vrij.

Al 102′ ancora Perisic sigla il gol vittoria con una bellissima conclusione diretta sul secondo palo, regalando così la coppa alla squadra di Inzaghi.