L’Inter si arrende definitivamente per un suo obiettivo: Castrovilli è incedibile

Il prescelto era Gaetano Castrovilli, mezzala moderna, di qualità e di gamba, da inserire nel gruppo dei centrocampisti a disposizione di Antonio Conte, ma come scrive Tuttosport, il muro eretto dalla Fiorentina ha ridestato da tempo nei pensieri dei dirigenti dell’Inter l’interesse per Federico Chiesa. Il figlio d’arte piace da sempre sia a Beppe Marotta che a Piero Ausilio, ma entrambi erano convinti che il vantaggio acquisito la scorsa estate dalla Juventus fosse incolmabile. La ferrea posizione del presidente viola Rocco Commisso, riassumibile in un “Chiesa alla Juve mai”, ha però cambiato le carte in tavola.