L’Inter si ferma alla traversa contro il Genoa e manca l’aggancio alla vetta Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Dopo Milan-Udinese finisce in pareggio anche il secondo anticipo di questa giornata di Serie A tra Genoa e Inter. Uno 0-0 in una gara combattuta a ritmi intensi, con tante occasioni per i nerazzurri, che centrano anche una traversa nella ripresa con D’Ambrosio. Occasione sprecata per la squadra di Inzaghi che con una vittoria poteva raggiungere il Milan in vetta alla classifica e invece fa soltanto un passettino salendo a 55. I rossoblù allenati da Blessin ottengono invece il quinto pareggio consecutivo andando a quota 17 e staccando di tre lunghezze la Salernitana, impegnata domani contro il Bologna.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Milan 57, Inter 55, Napoli 54, Juventus 47, Atalanta 44, Lazio 43, Fiorentina 42, Roma 41, Verona 37, Torino 33, Sassuolo 33, Empoli, Bologna 31, Sampdoria, Spezia, Udinese 26, Venezia, Cagliari 22, Genoa 17, Salernitana 14.