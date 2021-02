L’Inter stavolta fa il suo dovere e battendo la Lazio sale in vetta al campionato. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Le sconfitte di Milan e Juve di ieri avevano aperto un’autostrada per l’Inter, impegnata in un difficile scontro interno con la Lazio ma gli uomini di Conte hanno vinto per 3-1. Decisivo Lukaku, con una doppietta (primo gol su rigore) nel primo tempo, poi a inizio ripresa il gol su rimpallo di Escalante ma subito dopo il gol finale di Lautaro Martinez.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 50, Milan 49, Roma 43, Juventus 42, Napoli, Lazio, Atalanta 40, Sassuolo 34, Verona, Sampdoria 30, Genoa 25, Udinese, Benevento, Bologna, Spezia 24, Fiorentina 22, Torino 17, Cagliari 15, Parma 13, Crotone 12.