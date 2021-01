L’Inter stende la Juventus a San Siro e riprende il Milan in testa: Chiesa e Bernardeschi a -7 dalla vetta. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Successo netto per l’Inter nel posticipo della domenica contro la Juventus: 2-0 maturato a inizio dei due tempi, con Barella grande protagonista. Prima l’assist per il colpo di testa di Vidal, poi il raddoppio firmato in contropiede su una grande ripartenza avviata da Bastoni. Nerazzurri che riprendono momentaneamente il Milan, mentre la squadra di Chiesa e Bernardeschi resta a -7 dalla vetta.

La NUOVA CLASSIFICA: Milan, Inter 40, Napoli, Roma 34, Juventus 33, Atalanta 32, Lazio 31 Sassuolo 30, Verona 27, Sampdoria 23, Benevento 21, Bologna 20, Fiorentina, Spezia 18, Udinese 16, Genoa 15, Cagliari 14, Torino, Parma 13, Crotone 12.