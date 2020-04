L’Inter temporeggia tanto per Kumbulla e rischia come il Napoli per Amrabat. La Fiorentina intanto fa i suoi conti per la difesa

Di calciatori interessanti il Verona ne ha messi in mostra tanti in questa stagione, a partire da quel Sofyan Amrabat che la Fiorentina ha voluto comprare a tutti i costi a gennaio, per anticipare la concorrenza. Un colpo di reni che più che di anticipo in realtà ha avuto il sapore del sorpasso, ai danni del Napoli in particolare, che sul marocchino c’era da diversi mesi senza però mai trovare la quadra definitiva dell’affare.

Un altro prospetto messosi in mostra è sicuramente Marash Kumbulla, centrale classe 2000 ma titolare inamovibile nella difesa a tre di Juric: l’Inter è il club più avanti di tutti, come confermato da Calciomercato.com, ma ancora non c’è accordo totale sul prezzo, che è tra i 20 e i 25 milioni di euro. Per questo il rischio di subire il blitz di un altro club c’è, sempre secondo il portale. La Fiorentina dal canto suo un difensore lo cerca ma sta ovviamente facendo i suoi conti per capire su chi e quanto investire. L’albanese ha dato invece il suo ok ai nerazzurri e aspetta di capire che ne sarà della trattativa.