L’Inter travolge il Sassuolo a domicilio e lo raggiunge al secondo posto. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Dopo la debacle in Champions, l’Inter si riscatta prontamente e vince sul campo del Sassuolo il primo anticipo della nona giornata: 3-0 per la squadra di Conte che ha praticamente risolto la pratica nel primo tempo. Al 4′ subito il vantaggio nerazzurro grazie a Sanchez e dieci minuti dopo il raddoppio per un autogol di Chiriches. Nel secondo tempo invece tris di Gagliardini con un bel tiro di esterno destro dal limite. Inter che raggiunge così i neroverdi al secondo posto in classifica.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Milan 20, Inter, Sassuolo 18, Roma 17, Juventus 16, Napoli, Lazio, Atalanta 14, Verona 12, Sampdoria, Cagliari 10, Spezia, Benevento, Bologna 9, Fiorentina 8, Udinese 7, Parma 6, Genoa, Torino 5, Crotone 2.