L’Inter vince, ma i tifosi nerazzurri si ribellano a Conte: “Il suo gesto è stato ridicolo, è imbarazzante”

Che Antonio Conte non stia simpatico a molti, primi su tutti i tifosi della Fiorentina, è cosa ormai affermata e conclamata. C’è stato un episodio ieri sera nella partita tra Inter e Bologna che, nonostante la bella vittoria dei nerazzurri, ha scatenato l’ira degli stessi interisti nei confronti dell’ex allenatore della Juventus. A risultato ormai acquisito (3-1) Conte ha deciso di mandare in campo Eriksen per giocare gli ultimi due minuti. Un gesto che non è andato giù a molti visto che non è la prima volta che l’ingresso in campo del danese avviene nei minuti di recupero.

Eriksen è ormai da tempo ai margini del progetto tecnico nerazzurro di Conte ma le sue continue sostituzioni negli ultimi di partita sono state viste come una presa in giro e un’umiliazione nei confronti del calciatore, che senza mai rifiutarsi ha accettato di entrare con la testa bassa. In tanti, non solo tifosi nerazzurri, si sono schierati dalla parte di Eriksen, scatenando un vero e proprio putiferio sui social. “Il ragazzo non si merita un trattamento del genere, Conte è un uomo davvero piccolo”, questa la frase più ricorrente. E c’è chi addirittura chiede le dimissioni.