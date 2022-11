L’intervento di Milenkovic costa caro a Neymar. Tite prova a rassicurare i brasiliani: “Il suo Mondiale non è finito”

Durante la partita Brasile-Serbia, giocata ieri sera e vinta 2-0 dai verdeoro, il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic è stato uno dei grandi protagonisti della selezione serba… e non soltanto per l’ottima prestazione. Il numero 4 viola, nel secondo tempo, ha affondato un tackle corretto, infatti non è stato fischiato fallo, ma è andato a colpire la superstar brasiliana Neymar Jr.

Quali sono le condizioni del numero 10 del Brasile? Secondo quanto riportato da Marca, Neymar salterà la prossima gara dei gironi, contro la Svizzera, ma molto probabilmente anche la successiva contro il Camerun. Intanto, in conferenza stampa, Tite rassicura tutti i tifosi della Seleção: “Il Mondiale di Neymar non è finito. Non mi ero neanche accorto dell’infortunio, ho apprezzato la sua volontà di rimanere in campo nonostante il dolore”.