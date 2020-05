L’investitura di Barone e un futuro da scrivere: la svolta che serve a Sottil

Interrogato sul futuro di Castrovilli e Chiesa, il direttore generale viola Joe Barone ci ha tenuto a spendere parole di stima anche per Riccardo Sottil. “Abbiamo una squadra con tanti giovani, tra cui Sottil, che è molto promettente, un talento emergente”. Il classe ’99 torinese è tenuto in considerazione dalla dirigenza gigliata, ed ha recentemente rinnovato il proprio contratto fino al 2024. Sul terreno di gioco però, di lui c’è poca traccia. Nello scorso mercato invernale il figlio d’arte avrebbe potuto spostarsi in prestito, ma ha scelto di concludere la stagione a Firenze. Dopo un ottimo percorso a livello giovanile, che gli ha permesso di conquistare stabilmente anche la Nazionale, la crescita di Sottil adesso è rallentata.

Dopo l’ottima parentesi al Pescara in B, l’attaccante ha fatto ritorno a Firenze, ma dopo poche gare da titolare il suo spazio si è sensibilmente ridotto. L’ultima prova dal primo minuto in A risale ad Ottobre, nel mezzo la sostituzione col Cittadella in Coppa Italia, che ha interrotto un’ottima prestazione del ragazzo. Sottil ha bisogno di giocare per crescere, di sbagliare, di maturare, di acquisire consapevolezza. Se la Fiorentina ha davvero intenzione di puntare su di lui per il futuro, dovrà scegliere attentamente come valorizzare al meglio il suo talento. Altrimenti, la separazione dal giovane attaccante appare inevitabile. Il prestito potrebbe essere la soluzione giusta? Nel frattempo il ragazzo ha ripreso ad allenarsi intensamente, con la speranza di ottenere subito maggiore spazio, se il campionato dovesse ripartire.