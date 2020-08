L’ipotesi Higuain si allontana per la Fiorentina: una squadra d’oltreoceano ha avviato la trattativa

Diventa sempre più remota la pista per portare l’attaccante della Juventus Gonzalo Higuain alla Fiorentina. Il giocatore, in uscita dai bianconeri, è stato accostato spesso alla squadra viola negli ultimi giorni. Ma la sua prossima meta sembrano ormai essere gli Stati Uniti. A rivelare questa indiscrezione su Twitter è Abdellah Boulma, giornalista di L’Obs, il quale per primo rivelò alcune settimane fa l’accordo tra il centrocampista della Juventus Blaise Matuidi e l’Inter Miami. Sarebbe quindi sempre il club della Florida di David Beckham a trattare l’arrivo in America di Higuain, il quale pare comunque attirato dall’ipotesi di giocare in Mls.

