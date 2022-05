L’ipotesi più clamorosa di tutte in zona Europa? Un ‘pareggio a quattro’ ma la Fiorentina sorriderebbe anche in quel caso

Si sprecano logicamente le ipotesi, un po’ in tutte le zone di classifica in Serie A con due turni quasi pieni ancora da giocare e una Roma che sarà impegnata in finale di Conference League. Lo scenario che interessa la Fiorentina ovviamente è quello della qualificazione ad Europa League e Conference, dal quinto all’ottavo posto. Quattro squadre in corsa come sappiamo e la possibilità ancora reale di poter arrivare in quattro a pari punti a fine campionato, a quota 63. Tra le tante opzioni sarebbe la più clamorosa, ad oggi la classifica vede la Lazio a 62, la Roma a 60, Fiorentina e Atalanta a 59. Chiaro dunque cosa servirebbe: il risultato finale vedrebbe dunque una maxi classifica avulsa a 4, contando dunque solo gli scontri diretti.

E la Fiorentina si difenderebbe bene, grazie ai 6 punti strappati all’Atalanta e i 3 con la Roma: i giallorossi sarebbero avanti a tutti con 12 punti, poi la Lazio con 11 e quindi proprio la Fiorentina, che chiuderebbe settima e dunque certa di giocare in Europa. Non resta che attendere le prossime ore per capire come si arriverà alla 38esima giornata.